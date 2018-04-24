Çeşme'de göçmen kaçakçılığına tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi girişinde durdurulan minibüste 32 kaçakla birlikte yakalanan göçmen kaçakçısı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişinde durdurulan bir servis minibüsünde 13'ü çocuk, 6'sı kadın, 32 Suriyeliyi yakaladı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi hedefleyen grubun yanında, olayın organizatörü olduğu belirlenen araç sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler, 13 şambrel can simidi, 4 hava pompası ve 8 can yeleği ele geçirdi. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen V.Ç. ise tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum