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Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na 2 ayrı şişme botla kaçmak isteyen göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, saat 05.30 sıralarında, Uç Burun açıklarında bir şişme bot belirledi.

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na 2 ayrı şişme botla kaçmak isteyen göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, saat 05.30 sıralarında, Uç Burun açıklarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu müdahale ederek durduran ekipler, Suriye uyruklu 57 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdi.
Kaçak göçmenleri Çeşme iskelesine indiren TCSG 107 Sahil Güvenlik Botu, devriye görevine devam etmek üzere tekrar denize açıldı. Sahil Güvenlik botu, saat 07.30 sıralarında da, Altınkum Plajı açıklarında başka bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, aralarında kadınların ve çocukların da olduğu, 2’si Eritre, 33’ü Suriye uyruklu kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak, Çeşme iskelesine getirdi.
Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi.
Kaçak göçmenlerin üstlerinde ve çantalarında arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin kimlik tespitlerini de yaparak, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

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Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
2 / 6

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
3 / 6

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
4 / 6

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
5 / 6

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
6 / 6

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de iki ayrı botta 92 kaçak göçmen yakalandı
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