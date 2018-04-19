Çeşme’de insan kaçakçılığından 2 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, İzmir’in Çeşme ilçesinde yaptıkları operasyonla, insan kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi, 43 göçmenle birlikte yakalarken, ekiplerin üzerine araç sürerek kaçan 3 şüpheli de İzmir’de yakalandı. Zanlılardan ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Nisan Pazar günü, bir ihbar değerlendiren KOM ekipleri, Çeşme girişinde bir servis aracını durdurdu. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, içinde üç kişi bulunan başka bir araç, sürücüsü tarafından inceleme yapan KOM ekiplerinin üzerine sürülerek, kaçtı.

Sürücüye ve kaçak göçmenlere para cezası uygulandı

KOM ekipleri, servis aracındaki sürücü S.A.’yı (25) insan kaçakçısı şüphelisi olarak gözaltına aldı. Ekipler, şüpheli S.A isimli şahsa yetkisiz servis aracı kullanmaktan 3 bin TL idari ceza uyguladı. Servis aracında bulunan, 17’si çocuk, 14’ü kadın ve 12’si erkek, toplam 43 kaçak göçmene de, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince 74 bin TL idari para cezası uygulandı. Servis aracında bulunan 12 adet can yeleği, 25 adet şambrel ve 5 adet el pompasına da el konuldu.