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Çeşme’de insan kaçakçılığından 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, İzmir’in Çeşme ilçesinde yaptıkları operasyonla, insan kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi, 43 göçmenle birlikte yakalarken, ekiplerin üzerine araç sürerek kaçan 3 şüpheli de İzmir’de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, İzmir’in Çeşme ilçesinde yaptıkları operasyonla, insan kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi, 43 göçmenle birlikte yakalarken, ekiplerin üzerine araç sürerek kaçan 3 şüpheli de İzmir’de yakalandı. Zanlılardan ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Nisan Pazar günü, bir ihbar değerlendiren KOM ekipleri, Çeşme girişinde bir servis aracını durdurdu. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, içinde üç kişi bulunan başka bir araç, sürücüsü tarafından inceleme yapan KOM ekiplerinin üzerine sürülerek, kaçtı.

Sürücüye ve kaçak göçmenlere para cezası uygulandı
KOM ekipleri, servis aracındaki sürücü S.A.’yı (25) insan kaçakçısı şüphelisi olarak gözaltına aldı. Ekipler, şüpheli S.A isimli şahsa yetkisiz servis aracı kullanmaktan 3 bin TL idari ceza uyguladı. Servis aracında bulunan, 17’si çocuk, 14’ü kadın ve 12’si erkek, toplam 43 kaçak göçmene de, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince 74 bin TL idari para cezası uygulandı. Servis aracında bulunan 12 adet can yeleği, 25 adet şambrel ve 5 adet el pompasına da el konuldu.

Ekiplerin üzerine araç süren 3 şüpheli, Karabağlar’da yakalandı
Olay yeri incelemesi sırasında KOM ekiplerinin üzerine sürülen diğer araçtaki 3 kişi ise yapılan operasyonla, İzmir’in Karabağlar ilçesinde yakalandı. F.S. (25), M.Y. (40) ve G.G. (25) adlı zanlılar, Çeşme’ye getirilerek sorguya alındılar. Zanlıların sorgusu için 2 gün ek gözaltı süresi alındı. Zanlıların uyuşturucu bağımlısı olmalarından dolayı, göz altı süresince fenalaştıkları, 112 Acil Ekibi çağrılarak, hastaneye götürüldükleri ve sakinleştirici yapılarak tedavi edildikleri öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bugün Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı sevk edilen M.Y. ve G.G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.S. ve S.A. adlı zanlılar ise tutukluluk talebi ile mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme, yargılama sonucunda F.S. ve S.A.’nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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