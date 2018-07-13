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Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 30'a yakın kaçak göçmen için Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 30'a yakın kaçak göçmen için Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarma operasyonuna Sahil Güvenlik helikopterinin de katıldığı belirtildi.

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