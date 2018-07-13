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Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

34 KİŞİ KURTARILDI İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 kaçak göçmen, sahil güvenliğin iki helikopteri ve botlarının da katıldığı çalışmayla kurtarıldı.

34 KİŞİ KURTARILDI
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 kaçak göçmen, sahil güvenliğin iki helikopteri ve botlarının da katıldığı çalışmayla kurtarıldı. 1 kişinin kayıp olduğunun bildirilmesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kurtarılanlardan 5'inin ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi.

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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