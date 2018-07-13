Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (2)

34 KİŞİ KURTARILDI İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 kaçak göçmen, sahil güvenliğin iki helikopteri ve botlarının da katıldığı çalışmayla kurtarıldı. 1 kişinin kayıp olduğunun bildirilmesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kurtarılanlardan 5'inin ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi. Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

