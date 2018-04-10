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Çeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u denizde olmak üzere 92 kaçak yakalandı.

Çeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u denizde olmak üzere 92 kaçak yakalandı.
Sabah saatlerinde bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli kaçağı yakaladı. Kaçaklar, minibüslere bindirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespitlerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aynı gün saat 15.00 sıralarında, bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi'ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

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Çeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandıÇeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandıÇeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandıÇeşme'de, karada ve denizde 92 kaçak yakalandı

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