Çeşme'de karada ve denizde toplam 92 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u da denizde olmak üzere toplam 92 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah satlerinde Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar, minibüslere bindirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespiklerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi'ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınarak kurtarılan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.