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Çeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, korulukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yakındaki evlere sıçramadan söndürülürken, 30 çam ağacının zarar gördüğü belirlendi.  İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan Çeşme Amfitiyatro'nun arkasındaki korulukta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, korulukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yakındaki evlere sıçramadan söndürülürken, 30 çam ağacının zarar gördüğü belirlendi.
İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan Çeşme Amfitiyatro'nun arkasındaki korulukta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler, alevleri fark edip, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine 2 itfaiye aracıyla gelen ekipler, su sıkarak, yangına müdahale etti. Alevler, 20 dakikalık müdahaleyle yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre, 30 çam ağacı zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlattı.

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Çeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördüÇeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördüÇeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördüÇeşme'de korulukta yangın; 30 ağaç zarar gördü

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