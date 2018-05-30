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Çeşme'de sahte paraya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çeşme'de sahte paraya 2 gözaltı

Güneş ATAGÖZ/ ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Toplam 4 bin 900 liralık sahte banknot ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri, F.Y. (21) ile kız arkadaşı D.U.'yu (19), piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların üst aramalarında 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 4 bin 900 lira sahte banknot ele geçirildi. Zanlıların 3 işyerinden sahte parayla alışveriş yaptığının belirlendiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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