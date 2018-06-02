HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı belirtilen Y.D.

Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı belirtilen Y.D. (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çeşme'de polis ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda Y.D. adlı şüpheli, T.S. (31) ve C.Ş. (21) adlı kişilere esrar satarken suçüstü yakalandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Y.D.'nin evinde yapılan aramada, paketlere sarılı bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, sigara sarma kağıtları ve saksı içine dikilmiş 1 kök hintkeneviri ele geçirildi. T.S. ve C.Ş., uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.D., mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralıOtomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Şüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktıŞüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.