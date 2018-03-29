Çeşme’de villa hırsızlarına suçüstü

İzmir’in Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi’nde üç villayı soydukları tespit edilen iki zanlı, polis ekiplerinin müdahalesiyle suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi’nde devriye görevi yaparken dün saat 01.00 sıralarında 5151 Sokak’taki villalarda hırsızlık yapıldığını belirlediler. Hırsızlara müdahale eden polis ekipleri, E.B. (35) ve C.D.’yi (47) kıskıvrak yakaladılar. Üç villaya girdikleri tespit edilen hırsızlık zanlıları, girdikleri villalardan çaldıkları son model televizyonlara, DVD’lere ve maddi değeri yüksek çok miktarda alkollü içkilere el konularak, gözaltına alındılar.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların, çok sayıda hırsızlık ve yaralamadan sabıkalı olduğu belirlenirken, zanlılar yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildiler. Nöbetçi mahkeme tarafından yargılanan zanlılar, tutuklanmalarına karar verilerek cezaevine gönderildi.