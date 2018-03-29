HABER

Çeşme'de villalardan hırsızlığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenip, suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Çeşme'de villalardan hırsızlığa 2 tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenip, suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında, 5151 Sokak'taki villalarda hırsızlık yapıldığını belirledi. Şüphelilere müdahale eden polis, E.B. (35) ve C.D.'yi (47) suçüstü yakaladı. 3 villaya kapıları ve pencereleri zorlayarak, girdikleri tespit edilen şüphelilerin çaldıkları LCD televizyon ve DVD'ler ile çok sayıda içkiye el koyuldu. 'Hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarından sabıkaları bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve C.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de villalardan hırsızlığa 2 tutuklama

AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.