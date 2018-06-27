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Çetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, çaldıkları otomobil ve hafif ticari araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, sahte belgeler hazırlayarak satan çeteye operasyonda 4 kişi yakalandı, 29 otomobil ve hafif ticari araç ele geçirildi.

Çetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurdu

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'de, çaldıkları otomobil ve hafif ticari araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, sahte belgeler hazırlayarak satan çeteye operasyonda 4 kişi yakalandı, 29 otomobil ve hafif ticari araç ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlarını takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından liderliğini A.İ.'nin (57) yaptığı çetenin izine ulaşıldı. Çete üyelerinin çalınan araçlara sahte belge hazırlayarak motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden sattıklarını belirleyen polis, Kocaeli ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri A.İ. ve oğlu M.İ. Darıca'da, E.B. Körfez ilçesinde, M.B. ise Artvin'de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltındaki 4 kişinin ifadesinden yola çıkan polis, 22 adet çalıntı otomobil ve hafif ticari araç ile motor ve şase numarası değiştirilmiş 7 aracı ele geçirdi. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili 1 kişinin ise arandığı belirtildi.
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Çetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurduÇetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurduÇetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurduÇetenin çaldığı otomobiller emniyetin parkını doldurdu

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