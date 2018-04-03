Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Şişli’de yalnız yaşadığı evde ölü bulunan KKTC eski Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak’ın cenazesi dün gece otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Öztoprak’ın cenazesi akşam saatlerinde konsolosluk yetkilileri tarafından teslim alındı. Cenazesinin Kıbrıs’a götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.
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