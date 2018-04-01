Çevik kuvvet midibüsü devrildi: 5 polis yaralı

TEM otoyolu Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir çevik kuvvet midibüsünün devrilmesi sonucu 5 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ önünde meydana geldi. 34 UR 0613 plakalı çevik kuvvet midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Göreve giden polislerden 5 ’i yaralandı. polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. TEM otoyolu trafiğe kapandı. Aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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