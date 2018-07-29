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Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

KAGITHANE'deki çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) KAGITHANE'deki çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza Kağıthane İmrahor Caddesindeki kavşakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İmrahor Caddesi'nden, Sütlüce istikametine giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 34 DT 9643 plakalı midibüs, kavşakta Levent Beyazıt'ın kullandığı 34 TP 2236 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Levent Beyazıt eşi Sultan Beyazıt ile kızları Sahure, Sude ve Sultan Beyazıt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÇevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÇevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÇevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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