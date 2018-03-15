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Çevik kuvvetin tatbikatı gerçeğini aratmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

UŞAK Emniyet Müdürlüğü'nün Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polislerin toplumsal olaylara müdahale amaçlı düzenlediği tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK Emniyet Müdürlüğü'nün Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polislerin toplumsal olaylara müdahale amaçlı düzenlediği tatbikat, gerçeğini aratmadı. Tatbikatta sivil eylemci rolündeki polisler, taş ve sopalarla saldırırken, çevik kuvvet ekipleri de nasıl müdahale edeceklerini gösterdi.

Uşak'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği sivil giyimli eylemci rolündeki polisler, çevik kuvvete karşı taşlı ve sopalı direnişe geçti. Çevik kuvvet ekipleri de toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiklerini başarıyla gösterdi. Çevik kuvvet, kendilerine saldıranları senaryo gereği çembere aldıktan sonra gözaltına aldı. Tatbikatı, Uşak Valisi Salim Demir ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de izledi. Vali Demir, tatbikatın ardından polisleri tebrik etti.

Tatbikatın gerçeğini aratmadığını belirten Vali Demir, "Hem toplumsal olayları oluşturanlar hem de toplumsal müdahaleyi önlemeye çalışanların karşılıklı icra etmiş oldukları bu tatbikat faaliyeti bilgi ve tecrübelerin pekiştirilmesi açısından yararlı neticeyle sonuçlandı. İsteriz ki hiçbir zaman illerimizde böyle olaylar meydana gelmesin; ancak bunu temenni etmekle polis görevini yapmış olamaz. Onun için bu olaylar meydana gelmeden önce ekiplerimizin toplumsal olaylara müdahale eğitimini ciddi şekilde almış ve hazırlıklı bulunmuş olmaları gerekiyor. Bugün de emniyet teşkilatımızın mensupları, tecrübelerini ortaya koyarak, hazırlanan senaryoyu icra etti. Bundan sonra da yine bu tür eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

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