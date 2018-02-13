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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihraç edilenlere FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:27 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli olup FETÖ kapsamında ihraç edilen ByLock kullanıcısı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli olup FETÖ kapsamında ihraç edilen ByLock kullanıcısı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.

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