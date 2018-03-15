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Çevreci çift cinayeti davasında tahliye (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan, cinayet zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan, cinayet zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ali Yamuç, geçen 20 Eylül'de Alanya Cezaevi'nde kendini asarak yaşamına son vermişti.
Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu'nun, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Yamuç'un eşi Fatma Yamuç da yardım ve yataklıktan tutuklandı. Ali Yamuç, bir süre sonra nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 20 Eylül 2017 tarihinde intihar etti. Çevreci çift cinayetiyle ilgili 15 sayfalık iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aysin- Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 3 kızının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç tek şüpheli olarak gösterildi. 'Kasten öldürme', 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçlamalarının yöneltildiği iddianamede Fatma Yamuç için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI
Davanın ikinci duruşması, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fatma Yamuç bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, Büyüknohuçtu çiftinin kızları Emine ve Naciye Zeynep Büyükküpcü ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ
Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme ve yağma' suçlarından beraatına, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık Fatma Yamuç da cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, tahliyesini talep etti.
Sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

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