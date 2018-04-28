Çevrecilerden çağrı: Hasankeyf, Allianoi gibi yok olmasın

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde bir araya gelen çevreciler, Batman'daki 12 bin 500 yıllık Hasankeyf'in Ilısu Barajı suları altında kalacak olmasına tepki gösterdi. Bergama'daki antik Allianoi kentinin Yortanlı Barajı'nın suları altında kaldığını hatırlatan çevreciler, aynı durumun Hasankeyf'in de başına gelmemesini istedi. Bergama Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çevreciler, Batman'daki 12 bin 500 yıllık Hasankeyf'in Ilısu Barajı'nın suları altında kalmamasını istedi. Konuyla ilgili Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Bergama Çevre Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Türk Tıp Tarih Kurumu, Veli-Der, Eğitim-Sen ve Bergamalı Bisikletçiler'in de destek verdiği basın açıklamasına; Allianoi Kazı Heyeti Başkanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yaraş, Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Paşaköy Muhtarı Hasan Çelik ile vatandaşlar da katıldı. 'SUR'U VE HASANKEYF'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ' EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Özer Akdemir, bugün çok sayıda ülkede Sur ve Hasankeyf antik kentleri üzerinde devam eden yıkım ve taşınmanın durdurulması için eş zamanlı olarak bir dizi eylem ve etkinlik yapıldığını kaydetti. Akdemir, "28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü ilan edildi. Bizler de, antik Anadolu'nun en önemli kentleri arasında yer alan Bergama'da Hasankeyf'in ve Sur'un sesinin duyurulması için bir araya geldik. Onlarca bilim insanının, arkeoloğun, yöre halkının çabası sonrası ortaya çıkarılan 1800 yıllık Allianoi antik kentinin, ömrü 50 yıllık bir baraja kurban verildiği bu topraklarda, 'Sur yok olmasın, Hasankeyf sular altında bırakılmasın' diyoruz. Bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu sessizlik artık bir son bulmalıdır. Sur ve Hasankeyf yalnız bırakılmamalıdır. Yıllarca korumaya çabaladığımız, dünyanın en önemli antik sağlık yurtlarından birisi olan Allianoi'yi maalesef koruyamadık. Su perisinin yurdu Allianoi şimdi Yortanlı Barajı'nın suları altında anbean yok oluyor. Bunun utancı nesiller boyunca bu topraklarda anlatılacak. Ancak bizler, Allianoi'nin çocuklarımıza bir miras olarak kalması için mücadele eden yaşam savunucuları, Allianoi antik kentinin unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Allianoi'yi haksız-hukuksuz bir şekilde sular altında bırakanların yakasını bırakmayacağız" diye konuştu. Basın açıklamasına destek veren Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç ise "Biz Türk Tıp Tarih Kurumu'nun 80'inci yılı kutlama toplantısı için Bergama'da bulunuyoruz. 2 bin 500 yıllık bir tıp tarihi mirasını da görmeye geldik. Çok isterdik ki Allianoi'yi de görelim. Maalesef Allianoi sular altında. Ben bir Cerrahpaşalı olarak fakültemi de kaybetmek ile yüz yüzeyim. Tarihsel, kültürel ve çevresel tüm değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Buna Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi, Darülaceze, Hasankeyf gibi hepsi dahildir. Umarım bu sesimiz duyulur" dedi.

