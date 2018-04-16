Ceyhan’da buhar kazanı patladı: 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir iş yerinin buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Sanayi Bölgesi 4. Blok’ta süt ve süt ürünleri üretilen bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olayda Suriye uyruklu Amar Abdullah hafif yaralandı. Patlamadan sonra çıkan yangın ise olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.