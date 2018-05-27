Ceyhan'da kaza: 1 ölü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Abdullah Ertaş (61), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Sarımazı yolu Çiftlikhat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Abdullah Ertaş yönetimindeki 01 HN 178 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ertaş'ın öldüğünü belirledi. Nöbetçi savcı ile jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Abdullah Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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