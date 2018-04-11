Ceyhan'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda 8 kişiyi gözaltına alırken, bir adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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