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Ceyhan’ın güvenliği 136 kamerayla sağlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

Ceyhan Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız, 136 kamera ile ilçenin güvenliğini sağladıklarını söyledi.Türk Polis Teşkilatının 173.

Ceyhan’ın güvenliği 136 kamerayla sağlanıyor

Ceyhan Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız, 136 kamera ile ilçenin güvenliğini sağladıklarını söyledi.
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından protokol, gazi ve şehit ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi. Programda konuşan Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız, ilçenin güvenliğini sağlamak amacıyla 136 kamera sistemi ile günün 24 saatinde hizmet verdiklerini belirtti.
Polis Teşkilatı olarak Ceyhan’da yaptıkları hizmetlere değinen Tırnaksız, "5 kattan oluşan ve 6 bin 500 metre kare oturumlu olan Ceyhan İlçe Emniyet binamızın inşaatı tamamlandı ve en kısa süre içerisinde Ceyhanlılara hizmet vermeye başlayacak” dedi.
İlçenin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla büyük bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Tırnaksız, "31 noktada 65 kamera sistemi ile faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca 56 noktada 136 kamera desteği ile hizmet vermeye devam ediyoruz ve ilçemiz günün 24 saatinde gözetim altındır. Vatandaşlarımızın huzur ve asayişini sağlamak amacıyla büyük bir gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
İlçe Emniyet Müdürü Tırnaksız, terör, uyuşturucu ve diğer olaylarla ilgili büyük bir mücadele verdiklerini vurguladı.
Ceyhan Öğretmen Evinde düzenlenen yemekli toplantıya, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Ceyhan İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Ayhan Evli, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ersin Aca ve AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak katıldı.

Ceyhan’ın güvenliği 136 kamerayla sağlanıyor

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