HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, Ceylanpınar Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Menderes Atilla, partilerine oy vermedikleri takdirde kadrolu işçilerini işten atmakla tehdit etti.

24 Haziran baskın seçimleri öncesinde sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük tepki çekti.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden gelen görüntülerde. ilçenin AK Partili belediye başkanı Menderes Atilla , partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçilerini tehdit ederek “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL

Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de, geçtiğimiz yıl yapılan referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti.

AK Parti’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldıDağcılar 13 saat sonra kurtarıldı
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar menderes atilla 24 haziran seçimleri erken seçim Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 22 yorum
tayiibin piyonları bunlar..
VAH VAH VAH ÜLKEM , BELEDİYE BAŞKANI İNSAN YÜZÜ GÖRMEYEN BİR KABİLEDEN ÇIKMIŞ GİBİ NE KONUŞTUĞU ANLAŞILIYOR NEDE DÜŞÜNCELERİ...
Müslümanlar ya sözüm ona. Yatacak yerleri yok diyorum bunlara oy verenlerin inanmıyorsunuz
pislik
He hee,komik adam.Tamam
SALTANAT IN AYAK SESLERİ İŞTE. SANKİ BABASININ TAHTINDAN SESLENİYOR. BABASINDAN MİRAS KALMIŞ ONA O MAKAM. ORYA NASIL OTURDUĞUNU BİLMEYEN Mİ VAR. ZİHNİYET AYNI TEMSİLİYET AYNI..
O milrofonu senin eline verenin
yazık hemde çok yazık...
TERBİYESİZLER!!!
BABANIZIN MALI MI?
bende oyumu chp ye veririm is bulacakmis bize bide. sen kimsin muhterem ali velinin oyuyla geliyon ekmegiyle tehdit ediyorsun
Korku insana neler yaptırıyor
O BOYUNU KOPARIRLAR DİKKAT ET..
gurban oldugum Allah ,fikirlerinizin ekmegini yedirsin.inşallah
zaten memurların hepsi gelsenizde oy verselerde memuriyete son vereceksiniz ki
chp de muhalifleri partiden atmıyor mu neden bu kadar şaşakalıyorsunuz sanki sütten çıkmış ak kaşıklar
şunlara oy verenler son kez iyice düşünün işte bakın kaderinizi kimler belirliyor kölelik düzenine nasıl sokuyorlar sizi görün bu daha iyi günleriniz
Bunlara oy verenler hâlâ aynı fikirdeler mi ?
demokrasi mi oda ne
kavaloğlu kavat
Sayın Başkan milleti enayi yerine oymayı bırakın artık
Ulan senden namussuzu var mı ?? Ne istiyorsun gariban insanlardan ??
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.