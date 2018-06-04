Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran baskın seçimleri öncesinde sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük tepki çekti.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden gelen görüntülerde. ilçenin AK Partili belediye başkanı Menderes Atilla , partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçilerini tehdit ederek “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” ifadelerini kullandı.
BU İLK DEĞİL
Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de, geçtiğimiz yıl yapılan referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti.
AK Parti’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.
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