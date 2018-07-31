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Ceylanpınar ve Viranşehir'de tefeci operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Ceylanpınar ve Viranşehir'de tefeci operasyonunda 9 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.
​Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca faizle para vererek, kendilerine borçlandırdıkları kişilere senet imzalattıran, borçlarını ödeyemeyenlerin baskı ve tehditle mal varlıklarına el koyduğu belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, polis tarafından Viranşehir ve Ceylanpınar'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç unsurlarının ele geçirildiği baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Ceylanpınar ve Viranşehir'de tefeci operasyonunda 9 tutuklamaCeylanpınar ve Viranşehir'de tefeci operasyonunda 9 tutuklamaCeylanpınar ve Viranşehir'de tefeci operasyonunda 9 tutuklama

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