HABER

Ceylanpınar'da elektrik şirketi çalışanları dövüldü

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesinde bakım süresi geçmiş sayaçları değiştirmeye çalışan elektrik dağıtım şirketi çalışanı 2 kişi, bir grup tarafından dövüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçe merkezindeki Birlik Mahallesinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları İ.K. ve A.Y., rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerde bakım süresi geçen sayaçları yenileri ile değiştirmek için 302 numaralı sokağa gitti. Evlerde sayaçlara bakan personeli gören sokak sakinleri, sık sık elektriklerin kesik olduğunu ve kaçak cezasını bahane ederek 2 personele tepki gösterdi. Kısa sürede olay yerinde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup İ.K. ve A.Y.'yı tekme- tokat dövüp malzemelerini aldı. İhbarla gelen polis, kalabalıktan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 şirket çalışanı ise ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.