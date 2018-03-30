Ceylanpınar’da esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş bürosu ekipleri ilçede devriye esnasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu taşıyan şahıs ilçe emniyet müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adli mercilere intikal ettirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Polis yetkilileri ise ilçenin huzur ve refahı için asayiş uygulamalarına devam edeceklerini ifade etti.
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