Ceylanpınar’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe asayiş büro amirliği tarafından bir şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler mahallesinde devriye görevini icra eden Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Aracın içerinde bulunan iki kişinin üst aramasını yapan polis H. Ö. isimli şahsın cebinde 2 adet extacy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda H. Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.