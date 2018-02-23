Ceylanpınar’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe asayiş büro amirliği tarafından bir şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler mahallesinde devriye görevini icra eden Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Aracın içerinde bulunan iki kişinin üst aramasını yapan polis H. Ö. isimli şahsın cebinde 2 adet extacy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda H. Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Düğündeki katliam güvenlik kamerasında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Handelsblatt: Esad müzakere masasına çağrılmalı
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum