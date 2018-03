Ceylin'in öldürülmesiyle ilgili üç kişinin yargılanmasına devam edildi (2)

'BANA NE CEZA VERİRLERSE EŞİME DE VERSİNLER'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında SEGBİS ile ifade veren tutuklu sanık Şükriye Türkmen, eşi Serkan Türkmen'in de işin içinde olduğunu ama suçun sadece kendi üzerine atığını öne sürdü. Şükriye Türkmen, "Bana ne kadar ceza verirlerse eşime de versinler. Alacağım cezayı hak ediyorum ama ona da ceza verilsin. Kayınpederim, 'Serkan’ı suçlamasın, o sonra hem ona hem de oğluna bakar’ diyormuş. Ben oğlumun yüzünü 10 aydır görmüyorum. Oğlumun, eşimin kardeşinden alınıp, Sosyal Hizmetler'e verilmesini istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen ise kendisine iftira atıldığını söyledi. Haksızlığa uğradığını belirten Serkan Türkmen, "Olayı görmedim bile. Kur'an’a el basarım ki çocuğu tanımıyorum bile. Haksız yere cezaevinde yatıyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

'TELEFON ÜÇ PARÇA HALİNDEYDİ, HAT KAYBOLMUŞTU'

Şükriye Türkmen'in olaydan sonra dede Mustafa Atik'in telefonuna tehdit mesajı gönderdiği hattın sahibi, Şükriye Türkmen'in ablası Cemile Gacar ile hattı kullanan oğlu İsmail Gacar duruşmada tanık olarak dinlendi. Olaydan bir hafta önce ameliyatlı olduğu için ablasının evinde kaldığını, Şükriye Türkmen'in kendisini ziyarete geldiğini anlatan Cemile Gacar, kardeşinin o sırada ablasının oğluna çarşıdan sipariş vermek için telefonunu kullandığını söyledi. Bir süre sonra telefonunun ortadan kaybolduğunu anlatan Cemile Gacar, daha sonra koltuğun altında bataryası çıkarılmış ve SİM kartı kaybolmuş şekilde bulduklarını söyledi.

'TEHDİT MESAJINDAN HABERİM YOK'

Cemile Gacar'ın ardından ifade veren oğlu İsmail Gacar da, dede Mustafa Atik'e mesaj atılan bir süre kullandığı hattın, olaydan bir hafta önce kaybolduğunu, hattı teyzesi Şükriye Türkmen'in küçük olan oğlunun kaybettiğini düşündüklerini anlattı. İsmail Gacar, tehdit mesajından haberdar olmadığını, kim tarafından gönderildiğini bilmediğini belirtti.

'ÇOCUĞUN 4-5 KEZ KOLU KIRILDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serkan Türkmen'in kız kardeşi Gülay Özkan da Şükriye Türkmen'in 4 yaşındaki oğlu M.Y.T'yi sürekli kendisine bıraktığını, çocuğun 4-5 kez kolunun kırıldığını ve Ceylin olayından sonra kendisine "Annem beni dövüyor, karanlık odaya kapatıyor" dediğini söyledi.

Şükriye Türkmen ise, çocuğunun kolunu bilerek kırmadığını, şu anda Gülay Özkan ile kalan oğlunun Sosyal Hizmetler'e verilmesini istedi.

'ÇOK ÜZÜLMÜŞ GİBİ DAVRANIYORDU'

Duruşmada dinlenen tanıklar, Şükriye Türkmen'in sık sık 4 yaşındaki oğlu için parka gittiğini ve sürekli çocuklarla vakit geçirdiğini belirtirken, bazı tanıklar Ceylin'in kaybolmasından sonra da Mustafa Atik'in evine gelip, "Ceylin en son benim evime geldi, su içip gitti" dediğini, çok üzgün gibi davrandığını söyledi. Tanıklardan Nihal Çavdar, Şükriye Türkmen ile Ceylin'in kaybolmasından 2 gün önce parkta karşılaştığını, kendisine kısa bir süre önce apartmanda hırsızlık olayı yaşandığı için apartmanlarında bulunan güvenlik kamerasının, kendi binalarını görüp görmediğini sorduğunu söyledi.

'ÜÇ KEZ EVE GİDİP İŞYERİNE DÖNMÜŞ'

Tanıklardan komşu Arzu Bozkurt, Şükriye Türkmen karakola ifade vermeye giderken 4 yaşındaki oğlunu kendisine emanet ettiğini ve oldukça telaşlı olduğunu söyledi. Arzu Bozkurt, Türkmen'in oğlu M.Y.'nin sık sık kolunun kırıldığını, 4-5 kez alçılı gördüğünü kaydetti.

Bir başka tanık Aykut Karakurt da, oto tamircisi sanık Serkan Türkmen'e araç tamiri yaptırdığını belirtip, "Öğlen 14.30 gibi Serkan'ı arayıp arabayı getireceğimi söyledim ama bana evde yemek yediğini bir süre sonra çıkacağını söyledi. 20 dakika sonra geldi, 18.00'de tamir etmiş olacağını söyledi. Saat 17.30 sıralarında tamirciye tekrar gittim ama araç yapılmamıştı. Sonra telefonu çaldı ve evin anahtarının kendisinde kaldığını, ailesi dışarıda kalmaması için eve gitmek zorunda olduğunu söyledi. Eve gitti, 20 dakika sonra döndü ama bu kez de dükkana beyaz bir araba geldi. İçinde yaklaşık 30 yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir adam ve tam göremediğim bir kadın vardı. Serkan her ikisi ile konuştu ve arkalarından araca binerek gitti. 20 dakika sonra tekrar geldi ve mahallede bir çocuğun kaçırıldığını, buna üzüldüğünü söyledi. Üç kez eve gidip geldi. Üçüncü gelişinde arabanın tamirini henüz bitirmemiş olmasına rağmen iki kez elini yüzünü yıkadı. Sonra da arabamı tamir etti" dedi.

Sanık Serkan Türkmen ise tanığın yalan söylediğini, eve bir kez gittiğini söyledi.

Duruşmada, Şükriye Türkmen'le bir süre ilişki yaşadığı iddia edilen İ.Y de ifade verdi. Türkmen ile yaşlı bir hastaya baktığı apartmanda tanıştığını belirten İ.Y., "2013 yılında 5-6 ay kadar telefonla ve yüz yüze görüştük. Ancak cinsel ilişkiye girmedik. Kendisinde sorunlu davranışlara tanık olmadım. Ancak, her ikimizde evliydik. Benden beklentisinin fazla olması nedeniyle ilişkimizi sonlandırdık" dedi.

Türkmen çiftinin komşuları Kemal Çeneli ve kızı Sinem Çeneli de evlerinden 120 bin liranın çalındığını ve şüphelendikleri Şükriye Türkmen'e dava açtıklarını söyledi. Baba-kız, Ceylin'in öldürülme olayı ile ilgili de binadan gelen kötü kokuları farkettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık telefon kayıtlarının incelenmesine, Şükriye ve Serkan Türkmen'in oğulları M.Y. için uzman tarafından sosyal inceleme raporu hazırlanmasına, Şükriye Türkmen'in dayısının tanık olarak dinlenmek üzere bir sonraki celsede hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Taylan YILDIRIM-Faruk ÇARK-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)