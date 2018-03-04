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Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de M.K. oğlunun mürüvvetini bir türlü göremeyince komşusu Meryem Ç.’ye mektup yazarak 7 yıl önce kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istemişti. Türkiye'yi şaşkına çeviren altın olayında olayın kilit ismi 'evlenmeyen oğul' Hayrullah K. konuştu. Annesinin yazdığı mektubun ortaya çıkmasının kendisini mağdur ettiğini söyledi.

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Habertürk Gazetesi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre Hayrullah K. "İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurt içi ve yurt dışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu." diye konuştu.

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istediOğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

"Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk" diyen Hayrullah K. şöyle devam etti:

"Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız."

NE OLMUŞTU?

Kayseri’de yaşayan Meryem Ç., 7 yıl önce kızının düğününe katılan komşusu M.K.’nın not göndererek taktığı çeyrek altını geri istemesiyle şaşkına dönmüştü. M.K. yazdığı notta bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini ve artık bu konuda umudunu yitirmesini gösteriyordu. Aslen Trabzonlu olan Meryem Ç., 7 yıl önce kızı Ayşe Ç.’yi evlendirdi. Düğüne ailenin yakın dostu ve komşusu M.K. da katılarak geline çeyrek altın taktı. Düğünün üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Ayşe Ç.’nin annesi Meryem Ç.’ye komşusu M.K. tarafından tanıdıkları aracılığıyla bir not gönderildi. 65 yaşındaki Meryem Ç. notu okuyunca komşusunun düğünde taktığı çeyrek altını geri istediğini görmüştü.

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ALTINI İADE ETTİ

Bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini gösteren M.K. mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı: “Meryem Hanım bu mektubu size oğlumun düğün davetiyesi olarak göndermek isterdim. Olmadı. Oğlum 38 yaşına gelmesine rağmen evlenmek istemiyor. Kısmet olmayınca olmuyormuş. Ne yaptıysam olmadı. Meryem Hanım derim ki, sizin kızın düğününde takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum. Size ve ailenize sağlıklar dilerim.”

Bunun üzerine evlenen Ayşe Ç.’nin ağabeyi Murat Ç. hemen kuyumcudan çeyrek altın alıp evine gittiği M.K.’ya teslim etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın evlenme

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
hiç bir halt da yiyemezsin. utanmadın mı takıyı isterken? aha adama böyle yaparlar işte...
Kurusiki Sene. Dava acacakmis sanki paraya kiyabilecek de(!). Madem ayip deil neden gucune gitti. Paragozspor
Ülkenin başka gündemi problemi yok senin görgüsüzlüğünü mü konuşacak.
görgüsüz pandalar
mahkemede para mı isteyeceksiniz
@asalonuc altın altın :)
öyle insanlar var ki para kesecekler diye nefes almıyorlar.ne var yani gitsin bi çeyrek...yeni evlenen çifte bi hayır olsun..mektubu ifşa eden ailede iyi yapmış..
evlenmedigin daha hayırlı olmuş. senle evlenecek kıza yazık öyle kaynana olur mu?
annem hata yapmış özür diliyorum gündemi meşgul ettiğimiz için.diyemiyor
Mektubu sosyal medyada yayınlamakla çok iyi ettiler.Kötü niyetli insanların azalmadığını aksine arttığını gördük.Ne demek çeyreğimi ver?Böyle utandırırlar adamı.
Kişiye özel olan bir yazılı belgeyi paylaşmak TCK ya göre suçtur
vermeseydin zorla mi taktirdilar
Hediyeyi geri isteyip birde tazminat almakmı???
yuhh bide çıkıp konuşuyor görgüsüz ayılar ne komşu bilir ne örf bilirsiniz adam olsan onu yaptirirmisin anana
Gorgusuzler sonradan gormeler
insanları hor görmeyi dışlamayı ne çok severmişsiniz klavye kahramanları
Şimdi istemek ayıp görgüsüz cimri ne derseniz deyin haklısınız. Ama lakin İslamdada bir kişinin ayibini örtmek tabiri var bu yönden diğer aileninde onlardan kalır yanının olmadığını düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum.
Kardes bence sesini kes otur. Annen yapmış yapacağını. Konşularından òzür dile.Annenin yaşlılığına versinler.Mahkeme flan laflari ederek iyice komik duruma düşüyorsunuz.
KURU SIKI HERİF YURD DIŞINDAN YURT İÇİNDEN Bİ COK EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTA YOK EFENDİM PARASI PULU VARMIŞTA NEYMİŞTE TİPİ YERİNDEYMİŞTE Bİ ÇEYREK ALTINA MI KALDIN O ZAMAN KURUSIKI MAHKEMELERİN İŞİ GÜCÜ YOK ZATEN SENİN GİBİ KURUSIKILARLA UĞRAŚSIN
maalesef bu her yerde var... senin gibi bir i sayesinde gün yüzüne çıktı.... sana zorla. altın takı diye mi oldu takmasaydin... bunlar gibi olanların hepsi mi ifşa edeceksiniz... gerçi bu salaklar gibi yazıya kimse dokmez
özrü kabahatinden büyük
Kayseri'li deyince 38 defa düşünmek gerekir. Bu kadının davranışından bir Türk olarak ben utandım.
@nafiyesugec hay seni 38 kere... bende senden utandim nafiye
uzun zamandır goruşmedikleri için bi nefret oluşmuş galiba o yüzden istemiş
bu millet sizin saçma takıntalarınızla upraşacak vakti yok bizene sizin mektubunudan takınızdan zaten siz aile olamamış bielij olmamışsınız bir olmamışsınız sonuçta ortada yürü gidin la bü ülkenin daha çnemli sorunları problemleri var
bu vatandaş görgüsüzlükten para kazanmaya çalışıyor . ahkemeye verip tazminat istemesi muhtemel .
Mektubu yazan büyük ayıp etmiş. Tam anlamıyla büyük bir, Görgüsüzlük. Ama ne olursa olsun o mektup aile sırrıdır. Tüm dünyaya ifşa etmek ise En büyük namussuzluk.
Kayserimi dur 2 kere düşün derim 5 yıl yaşadım neler gördüm neler Kayserili parayı ayrı menfaati ayrı sever sana bi işi düştü mesela onu yaptırmak için para gitmesin ölür etinden bir parça kes ver de verir amma 100 lira deme canı gider
Bu saatten sonra istesende sana kimse giz vermez
@ibrahim_er_1986 Eksi almış bazı yorumlara bakılırsa kız verecek 'aynı hassasiyette' olanlar varmış.
düğünlerde takılan takılar düğün sahibine karşılıksız hediye olarak değil kendi düğününde takılmak üzere borç olarak takılır , 270 lira bir çeyrek , millet zaten geçinemiyor , bu yoklukta o altını takıyorsa ( genelden bahsediyorum) zamanı geldiğinde o takılar geri gelecek ki yeni yuva kuranlar nefes alabilsin , amaç elbirliğiyle o an düğün sahibini rahatlatmaktır, isteyen tabii ki hediye olarak tabakilir , işin aslını bilmeden yargılıyorsunuz, mektup hoş olmamış ama
Bu mantıkla benim 100 den fazla alacağım var. Ben buna karşıyım arkadaş imkanına göre yakınlık derecene göre gönlünden geçer takarsın karşılık beklemek bile hata belki senin taktığın birinin imkanı yok senin yakınına takamadı nerden bilebilirsin. Bpmboş işler rezalet yani.
Oğlum evlenecekte onlarda bize takacaklar diye altın takmak hoş birşey değil tabiki de, yarın ne olacağımız bellimi ki,, eleman bizi rezil etti diyor,,evet etmişlerdir doğrudur,peki annenin yaptığı doğrumuydu ki ... Kayserispor fena tongaya basmış,bu iş biter mahkeme hikaye.
Hadi anne mektup yazmakla hata etti, Ama Çeyrek altını geri almakla resmen batırdılar. Allah böylesinin çeyrek altınını da, komşuluğunu da kimselere nasip etmesin. Amin.
Bence sen hiç evlenme. Ya da aynı karakterde bir aile bulursan o başka.
kefenin cebi yok..dava açıp tazminatmı alacan görgüsüz
Tamamda m.k kadın hakkını attıgı parayı istemiş babasının hayrına altını istememişki ayıp olan o mektupu ifşa edenler altını istiyen insan kapısına dayanıp altınımı ver dememiş mekyup yazmış bunu yaptı diye o insanlar nasıl kötü olabilir
Ülkenin tek derdi Kayserilinin çeyrek altını..!
Kayseri
terbiyesiz kayserilidende başka bir şey beklenmez .görgüsüz para delisi zibidiler.
Bu annenin diğerlerinden de altını geri istemiş olması lazım, tek aileden değildir herhalde.
Bu ne biçim haber mynet ??? Bizene ceyrek altın davasindan. Savaştayiz savaşta... çeyrek altın kriziymiş. Sanırsın ulkede ceyrek altinlar kendiliginden alev aldı. sildim uygulamanızı
ne insanlar var be dünyada...yuhh
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