Ceza değil çikolata yediler

Mersin’in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada evraklarını hazırlayan sürücüler karşılarındaki polisin çikolata ikramıyla şaşkınlık yaşadı.

Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı etkinlikleri kapsamında Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülere ve yolculara çikolata ikram edildi. Mersin-Antalya D-400 karayolunda uygulamaya takılan bazı sürücüler evrakları için davrandığı esnada polisin yanlarına çikolata ve kolonya ile yaklaştığını görünce gülümsemekten kendilerini alamadı. Sürücüler ceza yerine çikolata ikramıyla karşılaştıkları için şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler. Bazı sürücüler de diğer sürücülerin yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Ekipler sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda da bulundu.