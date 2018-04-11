Ceza değil çikolata yediler

Mersin’in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada evraklarını hazırlayan sürücüler karşılarındaki polisin çikolata ikramıyla şaşkınlık yaşadı.
Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı etkinlikleri kapsamında Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülere ve yolculara çikolata ikram edildi. Mersin-Antalya D-400 karayolunda uygulamaya takılan bazı sürücüler evrakları için davrandığı esnada polisin yanlarına çikolata ve kolonya ile yaklaştığını görünce gülümsemekten kendilerini alamadı. Sürücüler ceza yerine çikolata ikramıyla karşılaştıkları için şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler. Bazı sürücüler de diğer sürücülerin yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Ekipler sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda da bulundu.
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum