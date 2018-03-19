Ceza yazılmasına sinirlenince kamyonunu yakmak istedi

Sivas’ta kendisi muayene tarihi geçmiş kamyon, oğlu ise ehliyetsiz traktör kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan şahıs aracını yakmak istedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sebze Hali girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri R.B. yönetimindeki 58 AF 322 plakalı kamyonu ve arkasından gelen oğlu S.B.’nin kullandığı 58 EE 855 plakalı tomruk yüklü traktörü Toptancılar Sebze Hali girişinde durdurdu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonun muayene tarihinin geçtiğini, S.B.’nin ise ehliyetinin olmadığını tespit ederek cezai işlem uyguladı. Bu sırada ceza yazılmasına sinirlenen R.B., kamyonun üzerine çıkarak araçta bulunan bidondaki yağ ve benzini tomrukların üzerine dökerek kamyonu yakmak istedi. Polislerce etkisiz hale getirilen R.B. ile oğlu S.B., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.