HABER

Cezaevi firarileri, bu kez de Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E.

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı. Şüphelileri elinden kaçıran polis memurları hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1151 Sokak 12 numarada meydana geldi. Cezaevinden kaçtıkları öğrenilen E.Ö ve A.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 şüpheli, raporları alındıktan sonra polis otosunun kafes bölümüne konularak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddiaya göre şüpheliler, polis otosunun kapıları açıldığı sırada polis memurları M.B. ile M.G.'yi iterek, koşarak uzaklaştı.
Kayıplara karışan firarilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, polis memurları M.B ve M.G. hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.