HABER

Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi.

Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi. Yaşanan kovalamacının ardından kaza yapan cipte bulunan cinayetten hükümlü iki firari yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, geç saatlerde Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. (29) ile B.Ç. (26), Çiftlikköy ilçesinde bir cipi, sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasp etti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki firarinin gasp ettiği 77 BN 394 aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı. Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.
KOVALAMACA KAZAYLA SON BULDU
Termal yolundan Yalova istikametine doğru geldiği belirlenen zanlıların içinde bulunduğu cip, yine polisin 'dur' ihtarına uymayarak şehir merkezindeki Şehit Ömer Faydalı Caddesi istikametinde kaçmaya devam etti. Benzerine film senaryolarında rastlanan kovalamaca, cezaevi firarileri E.G. ve B.Ç.'nin içinde bulunduğu cipin duvara çarpmasıyla son buldu. Polis, kazanın ardından iki şüpheliyi yakaladı.
Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar ilk olarak Yalova Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli Yalova Emniyeti Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdiCezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdiCezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdiCezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

İlginizi Çekebilir

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.