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Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi. Yaşanan kovalamacının ardından kaza yapan cipte bulunan cinayetten hükümlü iki firari yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. (29) ile B.Ç. (26), Çiftlikköy ilçesinde bir cipi, sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasp etti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki firarinin gasp ettiği 77 BN 394 aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı. Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.

KOVALAMACA KAZAYLA SON BULDU

Termal yolundan Yalova istikametine doğru geldiği belirlenen zanlıların içinde bulunduğu cip, yine polisin 'dur' ihtarına uymayarak şehir merkezindeki Şehit Ömer Faydalı Caddesi istikametinde kaçmaya devam etti. Benzerine film senaryolarında rastlanan kovalamaca, cezaevi firarileri E.G. ve B.Ç.'nin içinde bulunduğu cipin duvara çarpmasıyla son buldu. Polis, kazanın ardından iki şüpheliyi yakaladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar ilk olarak Yalova Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli Yalova Emniyeti Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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