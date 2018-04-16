Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi. Yaşanan kovalamacının ardından kaza yapan cipte bulunan cinayetten hükümlü iki firari yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. (29) ile B.Ç. (26), Çiftlikköy ilçesinde bir cipi, sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasp etti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki firarinin gasp ettiği 77 BN 394 aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı. Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.