Cezaevi firarileri uyuşturucu kullanırken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçta, uyuşturucu ticaretinden hüküm giymiş cezaevi firarisi 3 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Narlı mevkiinde gece saatlerinde yol uygulaması yapan Narlı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kimlik kontrolünde B.T. (41), Ö.K. (34) ve A.K.’nin (33) uyuşturucu ticaretinden hükümlü cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandıkları ortaya çıktı.

Diğer şüpheliler Ö.K. (22) ve Ö.K. (31) ile birlikte adliyeye getirilen zanlıların uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü.

Adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.