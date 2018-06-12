Cezaevi firarileri uyuşturucuyla yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da tutuklu bulundukları T Tipi Açık Cezaevi'nden firar eden 2 kişi, otomobilde uyuşturucu hapla yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine kondu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki Jiyan Altın ve Ali Değirmenci gözaltına alındı. Şüphelilerin, Samsun T Tipi Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkmece tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.
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