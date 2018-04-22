Cezaevi firarileri yakalandı

Kahramanmaraş’ta yol kontrolü yapan jandarma, 2 cezaevi firarisini yakaladı.
Ankara Sincan Çocuk Cezaevi firarisi 2 kişi Kahramanmaraş’ta yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, Tekir Mahallesi’nde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. 31 YB 751 plakalı otomobilde, 12 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi Erhan Ş. (18) ile 12 yıl hapis cezası bulunan Tunahan K. (17) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Ankara Sincan Çocuk Cezaevi firarileri, Yörükselim Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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