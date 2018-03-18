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Cezaevi firarisi 7 kilo 480 gram esrarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:14 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurdukları ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahsın kullandığı kamyonetin çeşitli yerlerine zulalanmış halde 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu’nda gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurdukları ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahsın kullandığı kamyonetin çeşitli yerlerine zulalanmış halde 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu’nda gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi.
Sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Hadi K. isimli araç sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Hadi K.’nin “Uyuşturucu ticareti yapmak, resmi evrakta sahtecilik” suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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