Cezaevi firarisi Adana’da yakalandı

Kahramanmaraş’ta kaldığı açık cezaevinden kaçan hükümlü, polis tarafından Adana’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde iddiaya göre 10 Aralık 2011 günü kız yüzünden çıkan kavgada Mustafa Kemal Çullu hayatını kaybederken, kardeşi Emre Çullu ve 20 yaşındaki Vahit Kanmaz ise yaralandı. Olayla ilgili katil zanlısı Ahmet Erden (24) tutuklanırken, Sahil Erden (19), Sadık Sayın (20) ve Erdoğan Can Çalışkan (19) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, 2013 yılında tutuklu sanık Ahmet Erden’i önce ’cinayet’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ardından cezasını ’haksız tahrik, pişmanlık ve iyi hal indirimi’ kapsamında 15 yıl hapis cezasına çevirdi. Diğer 3 sanık da 5 ay ile 3.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kahramanmaraş Cezaevi’ne gönderilen Erden, daha sonra geçtiği açık cezaevinden kaçtı. Erden’in hapishaneden kaçması üzerine 81 İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Adana’da saklanabileceğini düşünerek harekete geçti. Polis, hükümlünün gidebileceği yerleri tek tek takibe aldı. Firari şahsın Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’na geldiğini tespit eden polis, Erden’i yakaladı. Kendisinin Ahmet Erden olduğunu inkar etmesi üzerine şahsı emniyete götüren polis, alınan parmak izinden şahsın Erden olduğunu belirledi. Erden, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonrada cezaevine götürüldü.