Cezaevi firarisi Besni’de yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde cezaevi firarisi E.A. isimli şahıs Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerinin rutin kontrolü sırasında orada bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.A. isimli şahıs kaçınca polis ekipleri tarafından kovalandı. Polis ekipleri yaklaşık 2 kilometre kovalamaca sonucu şahsı dağlık alanda dere içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. E.A. isimli şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Cezaevine gönderildi. Şahsın 2014 yılında İstanbul’da cinayet işlediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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