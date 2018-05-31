Cezaevi firarisi damdan kaçarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'silahlı yağma' ve 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma' suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Lokman Bingöl (36), kayınvalidesinin evinin damından kaçmak isterken yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' ile 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma' suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Lokman Bingöl'ün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, kayınvalidesinin evinde olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerini gören Bingöl, damdan kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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