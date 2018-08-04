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Cezaevi firarisi, drone ile tespit edildiği tarlada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Erdal K.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Erdal K. (29), polisten kaçıp saklandığı mısır tarlasında drone ile havadan yer tespiti yapılarak yakalandı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Kırıkhan Cezaevi'nden 2,5 ay önce firar eden Erdal K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Toprakkale ilçesinde önlem alan polisi fark eden Erdal K. otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Erdal K., otomobilden inip, yol kenarındaki mısır tarlasına girdi. Geniş bir alana sahip olan tarlayı, polis ekipleri havadan drone ile taradı. Yapılan takip ve inceleme sonrası yeri belirlenen Erdal K., yakalandı.

Hakkında 27 ayrı suçtan arama kararı olan ve kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erdal K., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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