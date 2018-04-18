Cezaevi firarisi evinde uyuşturucuyla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 3 ay önce cezaevinden firar eden mahkûm Aydın Dinar (49), evinde uyuşturucuyla birlikte yakalandı.
Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 4 yıl hapse mahkûm edilen Aydın Dinar, 3 ay önce Söke'deki cezaevinden firar etti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinar'ın Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde olduğunu öğrendi. Eve dün akşam baskın yapan polis, Aydın Dinar'ı kaçamadan yakaladı. Dinar'ın evinde yapılan aramada da bir miktar bonzai ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Aydın Dinar, tutuklandı.
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