Cezaevi firarisi hırsız Manavgat’ta yakalandı, girdiği evlerin sayısını hatırlayamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı. İkametinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilen şahıs, sayısını hatırlayamadığı evlere hırsızlık amacıyla girdiğini söyledi.

Manavgat’ta son günlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik çalışmalar yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Aydınevler Mahallesi’nde kimlik kontrolünü yapmak istedikleri şüpheli şahıs kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan şahsın kimlik sorgulamasında adının E.K. olduğu ve Seydişehir Açık Cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şahsın üzerinde 1 adet tornavida, 1 adet eldiven, 1 adet el feneri ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 2 adet yarım altın ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden şahsın Manavgat’ta değişik tarihlerde 16 ayrı evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. E.K.’nin ikametinde yapılan aramada, 29 adet tam cumhuriyet altını, 3 adet yarım altın, 1 adet Reşadiye tabir edilen 36.36 gram Ata lira, 5 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın set, 6 adet altın yüzük, 3 adet altın küpe, 5 adet gümüş bileklik, 1 adet gümüş kolye, 5 adet gümüş yüzük olmak üzere çok sayıda ziynet eşyası, 21 adet erkek ve kadın kol saati, 3 adet güneş gözlüğü, 1 adet elektrikli tıraş makinesi, 1 adet işlemeli tespih, 2 adet çakı bıçağı, 1 adet parfüm, 3 çift ayakkabı, metal kutu içerisinde 6,82 TL bozuk para ele geçirildi.

Cezaevi firarisi olduğunu itiraf eden E.K., hırsızlık yapmak amacıyla Niğde’den Manavgat’a geldiğini, sayısını hatırlayamadığı kadar eve hırsızlık amacıyla girdiğini söyledi. E.K.’nın ayrıca evlerden çaldığı para ve küçük altınları kuyumculara giderek tam altına çevirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.