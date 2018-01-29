Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir tatlıcıdan hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan 28 yaşındaki Ferhat P.'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki bir tatlıcı da meydana geldi. Tatlıcı dükkanına giren Ferhat P., yazarkasadan para almak isterken bir vatandaş tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polise yazarkasayı peçete almak için açtığını söyleyen Ferhat P.'nin GBT sorgusunda bir süre önce Kırıkhan Açık Cezaevi'nden firar ettiği, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme gibi 13 ayrı dosyadan arandığı, hakkında da 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan Fethat P., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildildi. Ardından adliyeye sevk edilen Ferhan P., tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog
10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Okuyucu Yorumları 0 yorum