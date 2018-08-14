Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.G.'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi’nde dün bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı tespit etti. Jandarma, yeri tespit edilen aracı durdurmak istedi. Bu sırada Y.G. araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Y.G.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, bakkaldan çalındığı değerlendirilen 3 bin 500 TL para, 510 paket sigara, 2 demir kesme makası, 1 levye, 1 el feneri, 1 çift eldiven, 1 bıçak ve 1 çift başka bir araca ait olup hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi.

Şüpheli Y.G'nin yapılan güvenlik soruşturmasında Balıkesir Açık Cezaevi’nden firar ettiği ve hırsızlık ve yağma suçlarından arandığı tespit edildi. Y.G. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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