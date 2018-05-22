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Cezaevi firarisi, imam nikahlı eşini bıçaklayıp, rehin aldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

BURSA'da cezaevi firarisi Tarık D.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da cezaevi firarisi Tarık D. (39), kendisini aldattığını öne sürdüğü imam nikahlı eşi İclal G.'yi (36) bıçaklayıp, rehin aldı. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından eylemine son veren Tarık D. gözaltına alınırken, ağır yaralanan İclal G. ise hastanede tedaviye alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralama suçundan yattığı İzmir Açık Cezaevi'nden firar eden Tarık D., gece yarısı sıralarında Bursa'da yaşayan imam nikahlı eşi İclal G.'nin evine geldi. Tarık D., kapının önünde kendisini aldattığını öne sürdüğü İclal G.'yi bıçakla bacaklarından ve sırtından yaraladı. Tarık D. İclal G.'yi döverken, çığlıkları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri gören Tarık D., İclal G.'yi bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri, Tarık D.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak Tarık D. teslim olmayı reddedince, Özel Harekat ekiplerinden yardım istendi. Gelen özel harekat ekipleri, evi ablukaya aldı, Çevik Kuvvet ekipleri de vatandaşların linç girişimine karşı mahallede önlem aldı. Müzakereci polis, 3 saatlik bir çabayla Tarık D.'yi, teslim olmaya ikna etti. Gözaltına alınan Tarık D., emniyete götürüldü. Aşırı kan kaybeden yaralı İclal G. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan çifte ait Efe isimli 9 aylık bebek, polis ekiplerince teslim alındı.

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